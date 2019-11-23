Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 23 ноября. Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

В субботу в японском Саппоро завершилась соревновательная часть заключительного этапа Гран-при текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники предстоящего финала серии.

В женском одиночном катании за победу в серии поборются четыре россиянки - Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова (все являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе - прим. ТАСС), а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

В мужской части соревнований в финале Гран-при примут участие россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

В турнире танцевальных пар за победу поборются россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.