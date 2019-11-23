{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

В женском одиночном катании за победу в серии поборются четыре россиянки
Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

В субботу в японском Саппоро завершилась соревновательная часть заключительного этапа Гран-при текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники предстоящего финала серии.

В женском одиночном катании за победу в серии поборются четыре россиянки - Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова (все являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе - прим. ТАСС), а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

В мужской части соревнований в финале Гран-при примут участие россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

В турнире танцевальных пар за победу поборются россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Бестемьянова назвала выигравшую два этапа Гран-при фигуристку Косторную чудо-девушкой
Олимпийская чемпионка считает, что Косторной по силам конкурировать с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС