Буре: национальная программа подготовки хоккеистов направлена на повышение уровня игроков

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре назвал основной целью национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" повышение среднего уровня игроков. Такое мнение Буре высказал ТАСС.

В субботу Федерация хоккея России (ФХР) презентовала все разделы национальной программы подготовки.

"Сегодня по-настоящему исторический день для российского хоккея, его история - это не только медали и победы, это большая работа на будущее, то, что принесет нам победы в дальнейшем, - сказал Буре. - ФХР полностью разработала национальную программу подготовки хоккеистов. Если в марте 2018 года вышли в свет пособия только по двум возрастам - до 8 и до 10 лет, то спустя полтора года готовы уже все разделы - от 6 до 16, а также отдельное пособие для вратарей, это очень короткий срок. Кроме печатных пособий, будет и мобильное приложение с видеоуроками, примерами тренировок и этих эпизодах в играх".

"Такая программа есть у всех ведущих хоккейных федераций мира, наша программа современнее и лучше, но нам нужно ликвидировать отставание, потому что наша программа только появилась, а шведская, финская, канадская и американская существуют помногу лет, - добавил Буре. - Философия программы, процесс обучения, воспитания игроков отличаются от того, что сложились у нас в постсоветское время, там очень много нового, с учетом всех мировых тенденций, современных реалий жизни, изменений в правилах. Основные цели программы - повысить средний уровень профессиональных игроков, увеличить их количество путем внедрения программы во все российские школы, пройдет достаточное количество времени, прежде чем она заработает на полную мощность. Но, помимо этого, там учтен еще один момент: далеко не все, кто занимается хоккеем, станет профессиональным игроком, и национальная программа формирует, воспитывает личность, что не менее важно, чем подготовка профи".

В ходе мероприятия состоялись мастер-классы, которые провели тренеры олимпийской сборной России Олег Браташ и Николай Хабибулин, а также тренер по развитию игроков сборных ФХР Дэниэл Бохнер и другие специалисты.

Программа разработана ФХР и принята Министерством спорта России в качестве федерального стандарта подготовки игроков. Она позволит всем российским хоккеистам заниматься по единой системе спортивного образования. В настоящий момент программа "Красная машина" проходит этап внедрения в хоккейных школах страны. По ее методикам будут готовиться хоккеисты в более чем 600 детско-юношеских спортивных школах и специализированных академиях.