Воронов: японские Гран-при всегда отличались самым человечным отношением к фигуристам

САППОРО, 23 ноября. /ТАСС/. Этапы серии Гран-при, проходящие в Японии, всегда отличались теплым и человечным отношением к фигуристам. Таким мнением с журналистами после своего выступления на заключительном этапе в серии в Саппоро рассказал российский фигурист Сергей Воронов.

Воронов занял четвертое место на этапе в Саппоро, россиянин не смог пробиться в финал Гран-при. На этапе в Гренобле он показал только шестой результат. Россиянин дебютировал в серии в сезоне-2006/2007.

"Гран-при - очень интересный турнир, а уж японский этап, я считаю, просто лучший в этой серии, - рассказал Воронов. - Может, это не всем понравится, но я скажу - он лучший в принятии и восприятии спортсменов как личностей. У нас этого человеческого отношения к фигуристам очень не хватает".

Воронов считает, что в произвольной программе он проиграл самому себе. "Я уже в сознательном возрасте и понимаю, что соревнуюсь сам с собой - сегодня я себе проиграл. В прокате пробыли допущены две серьезные ошибки, и этим все сказано - результата не было, в отличие от вчерашнего дня, короткой программой я очень доволен. Я знаю, что мог сегодня лучше выступить, но сослагательное наклонение в данном случае неприменимо".