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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова назвала выигравшую два этапа Гран-при фигуристку Косторную чудо-девушкой

Олимпийская чемпионка считает, что Косторной по силам конкурировать с Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки
Наталья Бестемьянова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Наталья Бестемьянова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала российскую фигуристку Алену Косторную чудо-девушкой.

16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победы на двух этапах Гран-при и квалифицировалась в финал серии. На этапе в японском Саппоро, который завершился в субботу, фигуристка набрала 240 баллов, отстав от мирового рекорда другой россиянки Александры Трусовой чуть более чем на балл.

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"Алена у нас - просто чудо-девушка, - сказала Бестемьянова. - И даже сорванный второй тройной аксель не помешал ей выиграть. Красота, очень понравилось".

Бестемьянова считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. "Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, - сказала она. - У нее очень сбалансированное катание, так что будут бороться, конечно. У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место".

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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