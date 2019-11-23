Бестемьянова назвала выигравшую два этапа Гран-при фигуристку Косторную чудо-девушкой

16-летняя Косторная, для которой нынешний сезон стал первым на взрослом уровне, одержала победы на двух этапах Гран-при и квалифицировалась в финал серии. На этапе в японском Саппоро, который завершился в субботу, фигуристка набрала 240 баллов, отстав от мирового рекорда другой россиянки Александры Трусовой чуть более чем на балл.

"Алена у нас - просто чудо-девушка, - сказала Бестемьянова. - И даже сорванный второй тройной аксель не помешал ей выиграть. Красота, очень понравилось".

Бестемьянова считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. "Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, - сказала она. - У нее очень сбалансированное катание, так что будут бороться, конечно. У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место".

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.