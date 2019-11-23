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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: Загитова фантастически откатала произвольную программу на Гран-при Японии

Россиянка, допустившая серьезную ошибку в короткой программе, смогла чисто выступить в произвольной, что позволило ей занять итоговое третье место

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова продемонстрировала фантастический прокат произвольной программы на заключительном в сезоне этапе Гран-при в японском Саппоро. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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Женщины представили произвольные программы на этапе Гран-при в Саппоро в субботу. Загитова, допустившая серьезную ошибку в короткой программе, смогла чисто выступить в произвольной, что позволило ей занять итоговое третье место. На этапе во французском Гренобле фигуристка стала второй. Благодаря этим результатам ей удалось квалифицироваться в финал Гран-при.

"Произвольная программа Алины была абсолютно чудесной, фантастической, - сказала Бестемьянова. - Очень жалко, что у нее случился этот небольшой срыв в короткой, она не смогла сделать каскад. Мне кажется, она была очень хорошо готова, и ошибка в короткой как раз была случайностью, а прокат произвольной был именно таким, какой от нее ждали. Она сделала то, что умеет и любит, и сделала на очень высоком уровне".

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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