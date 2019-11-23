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Футбол в России

Александр Медведев считает, что ФК "Зенит" заслуженно победил "Рубин"

Гендиректор петербургского клуба отметил, что эта победа важна для "Зенита" с точки зрения психологии
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев ФК "Зенит/ТАСС
Описание
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев
© ФК "Зенит/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал заслуженную победу над казанским "Рубином" в матче 17-го тура чемпионата России, даже если по голу в ворота каждой команды были забиты из положения вне игры. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в субботу в Казани обыграл местный "Рубин" со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, у проигравших единственный результативный удар на счету Евгения Маркова.

"Погода не самая футбольная, состояние поля по мере игры ухудшалось - непросто играть в таких условиях, поле было не жесткое, а мягкое, - сказал Медведев. - "Рубин" проявил свои лучшие качества, играл активно и прессинговал. Быстрый гол "Зениту", конечно же, пошел на пользу".

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"Во втором тайме у "Зенита" был ряд неиспользованных моментов, потом прозвучало два тревожных звонка, с третьего соперник забил, - продолжил гендиректор петербургского клуба. - У нас на матче не было VAR (системы видеоассистента рефери - прим. ТАСС), но есть мнение, что в игре были спорные моменты - надо смотреть со всех позиций, но даже если оба гола команд были из офсайдов, все равно победа должна быть на стороне "Зенита".

Гендиректор сине-бело-голубых выразил надежду на скорое появление VAR на всех матчах чемпионата России. "Мы последовательно поддерживаем такую позицию, - отметил Медведев. - Повсеместное использование VAR - это очень важно, чтобы в таких пограничных ситуациях можно было прибегнуть к телеметрии".

Медведев отметил, что победа над "Рубином" важна для "Зенита" с точки зрения психологии. "После перерыва на матчи сборных игроки иногда приезжают в клуб за два дня до матча, после долгих перелетов идет акклиматизация, они перебираются из тепла в холод. Это очень важная победа, тем более над таким непростым соперником, который не "ставил автобус", а играл в футбол", - резюмировал он.

После 17 матчей "Зенит" продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. Отрыв от занимающего вторую строчку московского "Локомотива" составляет пять очков. До завершения первой части сезона в Российской премьер-лиге команде из Санкт-Петербурга предстоит провести два матча - против столичных "Спартака" (1 декабря, дома) и "Динамо" (6 декабря, на выезде).

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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