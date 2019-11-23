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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Юсков стал третьим на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в Польше

Победу одержал голландец Томас Крол
Денис Юсков EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
Описание
Денис Юсков
© EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

ТАСС, 23 ноября. Россиянин Денис Юсков занял третье место на дистанции 1500 метров на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту, который проходит в польском городе Томашув-Мазовецкий.

Спортсмен показал результат 1 минута 46,288 секунды. Победу одержал голландец Томас Крол (1.45,768), второе место занял его соотечественник Кьелд Нёйс (1.45,964). Россиянин Сергей Трофимов занял 15-е место (1.48,114).

Ранее на этапе Кубка мира в Польше Юсков завоевал бронзу на дистанции 5000 м. Россиянин является трехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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