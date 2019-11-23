{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Бутов решил выйти из состава президиума ВФЛА из-за несогласия с позицией большинства

Он заявил, что в течение трех лет практически все его предложения по выходу из ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика, игнорировались
Михаил Бутов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Михаил Бутов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Михаил Бутов, входивший до сентября в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, принял решение выйти из состава президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за несогласия с позицией большинства коллег. Об этом Бутов сообщил ТАСС.

Бутов, дважды участвовавший в выборах президента ВФЛА, являлся членом действующего президиума с момента избрания в декабре 2016 года как член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На эту тему
Юлия Тарасенко избрана и. о. президента Всероссийской федерации легкой атлетики

"Сегодня я подал заявление о выходе из состава президиума, и это не было спонтанным решением, - сказал Бутов. - В течение трех лет практически все мои предложения по выходу из ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика, игнорировались. Сегодня я дал свою оценку деятельности руководства федерации, но опять не был поддержан коллегами. Поэтому мое решение окончательное и бесповоротное".

"Я планировал уйти в декабре на конференции, но в связи с новыми обстоятельствами и отставкой президента подал заявление сейчас. Заявление о выходе из состава президиума будет рассмотрено на конференции. Решения по Дмитрию Шляхтину (бывший глава ВФЛА - прим. ТАСС) и Артуру Карамяну (член президиума ВФЛА) тоже должна конференция утвердить", - отметил собеседник ТАСС.

В субботу на внеочередном заседании президиума был выбран временный руководитель организации, исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Дубль Филиппа с пенальти принес "Динамо" победу над "Ростовом" в матче чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:1, на девятой добавленной ко второму тайму минуте полузащитник "Ростова" Алексей Ионов не реализовал пенальти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС