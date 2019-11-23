Бутов решил выйти из состава президиума ВФЛА из-за несогласия с позицией большинства

"Сегодня я подал заявление о выходе из состава президиума, и это не было спонтанным решением, - сказал Бутов. - В течение трех лет практически все мои предложения по выходу из ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика, игнорировались. Сегодня я дал свою оценку деятельности руководства федерации, но опять не был поддержан коллегами. Поэтому мое решение окончательное и бесповоротное".

"Я планировал уйти в декабре на конференции, но в связи с новыми обстоятельствами и отставкой президента подал заявление сейчас. Заявление о выходе из состава президиума будет рассмотрено на конференции. Решения по Дмитрию Шляхтину (бывший глава ВФЛА - прим. ТАСС) и Артуру Карамяну (член президиума ВФЛА) тоже должна конференция утвердить", - отметил собеседник ТАСС.

В субботу на внеочередном заседании президиума был выбран временный руководитель организации, исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Шляхтина с поста главы ВФЛА. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.