"Оренбург" собирается обратиться в РФС и РПЛ по поводу работы судей на матчах команды

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Оренбург" намерен обратиться в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ) по поводу качества судейства матчей команды в чемпионате страны. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Владимир Кияев.

"Оренбург" в субботу на своем поле потерпел поражение от "Ахмата" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Алексей Еськов в двух спорных эпизодах, на 20-й и 37-й минутах, не стал назначать пенальти в ворота грозненцев, а на 35-й минуте поставил одиннадцатиметровый в ворота хозяев поля. Неоднозначные решения рефери в матчах с участием "Оренбурга" имели место и ранее: в 16-м туре в матче против "Уфы" (0:0) судейская бригада под руководством Михаила Вилкова не назначила два пенальти в ворота команды из столицы Башкортостана. В третьем туре президент оренбургского клуба остался недоволен работой арбитра Сергея Карасева на домашнем матче его команды против "Зенита" (0:2) - в схожих ситуациях пенальти в ворота хозяев поля был назначен, а в ворота гостей - нет.

"Мне трудно комментировать, поскольку сам матч я не видел, но из разговора с коллегами понял, что опять то же самое - необъективное судейство, - сказал Кияев. - Добавить к этому нечего".

"Сейчас я дал задание подобрать по всем 17 турам моменты, где в примерно схожих ситуациях в одних случаях в одну сторону судья назначал пенальти, а в другую - нет. На неделе сделаем такую подборку и будем обращаться в РФС и РПЛ, потому что это просто безобразие. Приезжает один судья, другой, а результат все тот же. Мы не можем позволить так относиться к нашему клубу", - добавил президент "Оренбурга".

На вопрос о том, будет ли клуб ходатайствовать об отставке главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, Кияев ответил: "Мы просто все изложим, есть для этого весьма серьезные основания. А дальше пусть решает руководство. То, что происходит сейчас, - не есть хорошо", - резюмировал он.

На данный момент "Оренбург" занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков.