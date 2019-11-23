Шунин: футболисты "Динамо" получат эмоциональный всплеск после победы над "Ростовом"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" получат эмоциональный всплеск благодаря волевой победе над "Ростовом" в матче чемпионата России. Такое мнение журналистам высказал вратарь и капитан бело-голубых Антон Шунин.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой столичной команды со счетом 2:1. Оба мяча в составе "Динамо" с пенальти забил Максимилиан Филипп. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR).

"Не могу сказать, у кого было преимущество, очень важно, что все так сложилось. В какой-то степени система VAR нам помогла, наша команда получит эмоциональный всплеск. Где-то нам сегодня немножко повезло, спорить не буду. Но нам долгое время не везло, мы переломили этот момент, и сейчас удача улыбается, но за этим всем стоит огромный объем работы", - отметил Шунин.

В компенсированное арбитром время Шунин отразил пенальти в исполнении Алексея Ионова. "Эта пауза [перед ударом] была тяжелой не для меня, а для Леши Ионова. Если вратарь не выручил - ничего страшного, а для игрока момент волнительный, тяжелый. Я не могу выдавать всех секретов, угадал", - рассказал Шунин.

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко после 17 туров. В следующем матче бело-голубые 1 декабря в гостях встретятся с "Локомотивом".