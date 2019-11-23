Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при по фигурному катанию

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Сборная России по завершении последнего этапа Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро получила самое большое представительство в финале серии, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине.

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В соревнованиях женщин в финале выступят четыре воспитанницы Этери Тутберидзе - олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях мужчин Россию представят Александр Самарин (тренер - Светлана Соколовская) и Дмитрий Алиев (тренер - Евгений Рукавицын). В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов (тренер - Людмила Великова), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (тренер - Тамара Москвина), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (тренеры - Сергей Доброскоков, Сергей Росляков). В танцах на льду Россия будет представлена двумя дуэтами - Александра Степанова и Иван Букин (тренеры - Ирина Жук и Александр Свинин), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (тренер - Александр Жулин). В ожидании сюрпризов Победу на заключительном этапе Гран-при в Японии одержала Косторная. В короткой программе россиянка установила новый мировой рекорд (85,04 балла), в произвольной также выступила безупречно и в сумме набрала 240,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84), третьей стала Загитова (217,99). Конкуренцию команде Тутберидзе, одержавшей победы на всех шести этапах Гран-при, в Турине постараются составить Кихира и американка Брэди Теннелл. Косторная рассчитывает в следующий раз показать короткую программу еще лучше, чисто выполнить произвольную и побить свою отметку в 240 баллов. "Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы - сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно", - рассказала Косторная. Спортсменке в произвольной программе на этапе в Саппоро не хватило всего одно балла до мирового рекорда.

Загитова, комментируя результат этапа в Саппоро, отметила, что уже обладает опытом неудач. "После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня", - отметила фигуристка. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, комментируя ТАСС итоги выступления россиянок на этапах Гран-при, отметил: "Очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждет нас впереди, в финале. Могут быть сюрпризики". Плющенко считает интригой то, как результаты россиянок будут оценивать судьи. "Надеюсь, что все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей", - сказал двукратный олимпийский чемпион. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала Косторную чудо-девушкой с очень сбалансированным катанием. Она считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. "Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, - сказала она. - У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место". Несгибаемые Степанова и Букин Танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе в Саппоро, набрав 208,81 балла. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие собственные мировые рекорды в произвольной программе (136,58), ритм-танце (90,03) и по сумме программ (226,61). Замкнули пьедестал почета итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).