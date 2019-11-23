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Серия Гран-при по фигурному катанию

Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при по фигурному катанию

Турнир пройдет 5-8 декабря в Турине
Алина Загитова, Алена Косторная и американка Мэрайя Белл EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Алина Загитова, Алена Косторная и американка Мэрайя Белл
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Сборная России по завершении последнего этапа Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро получила самое большое представительство в финале серии, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине.

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В соревнованиях женщин в финале выступят четыре воспитанницы Этери Тутберидзе - олимпийская чемпионка Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. В соревнованиях мужчин Россию представят Александр Самарин (тренер - Светлана Соколовская) и Дмитрий Алиев (тренер - Евгений Рукавицын).

В турнире спортивных пар выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов (тренер - Людмила Великова), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (тренер - Тамара Москвина), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (тренеры - Сергей Доброскоков, Сергей Росляков). В танцах на льду Россия будет представлена двумя дуэтами - Александра Степанова и Иван Букин (тренеры - Ирина Жук и Александр Свинин), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (тренер - Александр Жулин).

В ожидании сюрпризов

Победу на заключительном этапе Гран-при в Японии одержала Косторная. В короткой программе россиянка установила новый мировой рекорд (85,04 балла), в произвольной также выступила безупречно и в сумме набрала 240,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (231,84), третьей стала Загитова (217,99). Конкуренцию команде Тутберидзе, одержавшей победы на всех шести этапах Гран-при, в Турине постараются составить Кихира и американка Брэди Теннелл.

Косторная рассчитывает в следующий раз показать короткую программу еще лучше, чисто выполнить произвольную и побить свою отметку в 240 баллов. "Конечно, мы думали о том, что все золотые медали будут у нашей группы - сначала смеялись, говоря об этом, но теперь мы это сделали, и это очень приятно", - рассказала Косторная. Спортсменке в произвольной программе на этапе в Саппоро не хватило всего одно балла до мирового рекорда.

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Загитова, комментируя результат этапа в Саппоро, отметила, что уже обладает опытом неудач. "После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня", - отметила фигуристка.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, комментируя ТАСС итоги выступления россиянок на этапах Гран-при, отметил: "Очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждет нас впереди, в финале. Могут быть сюрпризики".

Плющенко считает интригой то, как результаты россиянок будут оценивать судьи. "Надеюсь, что все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей", - сказал двукратный олимпийский чемпион.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в беседе с ТАСС назвала Косторную чудо-девушкой с очень сбалансированным катанием. Она считает, что Косторной по силам конкурировать с Трусовой и Анной Щербаковой, в арсенале которых присутствуют четверные прыжки. "Компоненты Алены очень хороши, как и качество ее прыжков, вращений и дорожек, - сказала она. - У каждой свои плюсы, никто не будет сидеть на месте, все будут сражаться за первое место".

Несгибаемые Степанова и Букин

Танцоры Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место на этапе в Саппоро, набрав 208,81 балла. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обновившие собственные мировые рекорды в произвольной программе (136,58), ритм-танце (90,03) и по сумме программ (226,61). Замкнули пьедестал почета итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).

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Российский дуэт доволен, что отобрался в финал, учитывая тот факт, что их выступление в серии было под вопросом из-за травмы партнерши. Спортсмены после проката произвольной программы отметили, что катались зажато и "раскочегарились" только к концовке. "Впереди две недели до финала серии, у нас есть время подлатать огрехи. Но в целом прокат получился все-таки неплохим", - отметил Букин.

В финале серии выступят Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин, а также Пападакис и Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье и два американских дуэта - Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

В соревнованиях мужчин в Японии лучшим из россиян стал 32-летний Сергей Воронов, ставший четвертым с 239,05 балла в активе. Победу одержал японец Юдзуру Ханю (305,05), вторым стал француз Кевин Эймоз (250,02), третьим - канадец Роман Садовский (247,50). Россиянин Макар Игнатов завершил этап на седьмом месте (222,45), Антон Шулепов стал восьмым (218,38). Компанию Алиеву и Самарину в финале Гран-при составят Ханю, Эймоз, американец Натан Чен и китаец Боян Цзинь.

Спортивная пара Мишина и Галлямов стала в Японии третьей (203,35 балла), победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (226,96), второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49). В финале Гран-при, помимо трех российских спортивных пар, выступят Мур-Тауэрс и Маринаро, китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, подводя итоги выступления россиян в серии, подчеркнул, что на шести этапах отечественным спортсменам удалось завоевать рекордное количество медалей (28, 12 из которых - золотые). "Этапы для наших фигуристов оказались очень удачными. Наши девушки - героини, на всех шести этапах завоевали золотые медали, это здорово, все девчонки молодцы, думаю, нам очень сильно завидуют", - подчеркнул Горшков.

Теги
РоссияЗагитова, Алина ИльназовнаСерия Гран-при по фигурному катанию
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