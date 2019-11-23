Непряева и Большунов выступят на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 23 ноября. Наталья Непряева и Александр Большунов вошли в состав сборной России на первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в финском городе Рука. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем Instagram.

Помимо Непряевой, в состав женской команды России вошли Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Диана Головань, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Екатерина Смирнова и Ольга Царева.

У мужчин на первый этап Кубка мира отправятся Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Илья Семиков и Илья Порошкин.

24-летняя Непряева - призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. 22-летний Большунов - четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года, четырехкратный серебряный призер чемпионата мира 2019 года.

Первый этап Кубка мира пройдет с 29 ноября по 1 декабря.