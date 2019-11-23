"Манчестер Сити" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 23 ноября. Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 2:1 обыграли лондонский "Челси" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере в присутствии 54486 зрителей.

В составе "Манчестер Сити" голы забили Кевин де Брёйне (29) и Рияд Марез (37). У "Челси" отличился Н'Голо Канте (21). На третьей добавленной ко второму тайму минуте мяч в ворота "Челси" забил форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, но после просмотра видеоповтора гол был отменен из-за офсайда.

"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.

"Манчестер Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах. "Челси" идет четвертым, имея в активе 26 очков после 13 встреч.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 30 ноября на выезде сыграют с "Ньюкаслом", 26 ноября "Манчестер Сити" на домашнем поле примет украинский "Шахтер" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Челси" в 14-м туре АПЛ дома встретится с "Вест Хэмом", а 27 ноября сразится с испанской "Валенсией" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.