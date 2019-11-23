Сборная Таити разгромила команду Мексики в матче чемпионата мира по пляжному футболу

ТАСС, 23 ноября. Сборная Таити по пляжному футболу победила команду Мексики со счетом 6:1 во втором туре группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Парагвае.

В составе победителей мячи забили Джервэйс Чан-Кэт (12-я и 22-я минуты), Ариихау Териитау (21), Теарии Лабасте (27), Эльману Таиаруи (29) и Патрик Тепа (35). У мексиканцев отличился Хосе Вискарра (25).

Сборная Таити занимает третье место в турнирной таблице группы B, набрав 3 очка в двух матчах. Лидируют итальянцы (3 очка, 1 матч), второе место занимают уругвайцы (3 очка, 1 матч), мексиканцы располагаются на последней, четвертой строчке, не сумев набрать ни одного очка. В третьем туре футболисты из Таити 26 ноября встретятся с уругвайцами, а мексиканцы днем ранее встретятся с итальянцами.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Бразильцы являются рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России, которая тоже выступает на нынешнем турнире, дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015-м россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.