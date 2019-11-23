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Мировой футбол

"Фламенго" одержал победу в финале Кубка Либертадорес благодаря двум голам в концовке

Бразильский клуб победил аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 2:1
Габриэл Барбоза AP Photo/Fernando Vergara
Описание
Габриэл Барбоза
© AP Photo/Fernando Vergara

ТАСС, 24 ноября. Бразильский "Фламенго" обыграл аргентинский "Ривер Плейт" со счетом 2:1 в финальном матче Кубка Либертадорес, самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки. Матч прошел на стадионе "Монументаль" в Лиме (Перу).

В составе "Фламенго" гол забил Рафаэль Борре (14-я минута), у победителей отличился Габриэл Барбоза (89, 90+2), который стал лучшим бомбардиром турнира с 9 голами в 12 матчах. На пятой добавленной ко второму тайму минуте Барбоза был удален с поля за вторую желтую карточку, у "Ривер Плейт" на той же минуте красную карточку получил Эсекьель Паласиос.

Финальная встреча Кубка Либертадорес должна была пройти в Сантьяго (Чили). Однако из-за начавшихся 14 октября протестов, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, матч был перенесен в Лиму. До этого сезона финал Кубка Либертадорес состоял из двухматчевого противостояния, ответный матч финала прошлого года, в котором встречались команды из Буэнос-Айреса "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", пришлось перенести в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. "Фламенго" второй раз стал обладателем трофея, впервые клуб выиграл турнир в 1981 году. Благодаря победе в Кубке Либертадорес "Фламенго" завоевал право на участие в клубном чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, команда начнет путь с полуфинала.

"Ривер Плейт" выиграл турнир в прошлом году, всего на его счету четыре титула, в финале команда играла семь раз. "Ривер Плейт" - самый титулованный клуб Аргентины, команда 36 раз выигрывала чемпионат страны.

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