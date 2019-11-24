Сборная Парагвая не вышла из группы на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу

ТАСС, 24 ноября. Сборная Парагвая по пляжному футболу в овертайме проиграла команде Швейцарии со счетом 6:7 в матче второго тура группового этапа домашнего чемпионата мира.

Швейцарцы вели со счетом 4:1 после двух периодов, но парагвайцы с таким же счетом выиграли третий отрезок матча, переведя матч в овертайм. Хет-трик в составе победителей на счету 34-летнего Деяна Станковича, лучшего игрока чемпионата мира 2009 года.

Парагвайцы проиграли два матча из двух и потеряли шансы на выход из группы А. Места в плей-офф себе после двух туров гарантировали команды Японии (6 очков) и Швейцарии (5). Команда США (0 очков в двух матчах) также не может рассчитывать на место в четвертьфинале.

В третьем туре пройдут матчи Япония - Швейцария, США - Парагвай.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, турнир проходит раз в два года. На мировом первенстве 2019 года участвуют 16 команд, разделенные на четыре группы. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Рекордсменами по количеству побед на чемпионатах мира являются бразильцы (14 раз), они же выиграли предыдущее первенство. Сборная России, которая выступает на нынешнем турнире в группе С, дважды одерживала победы на мировых первенствах (2011, 2013), в 2015 году россияне завоевали бронзовые награды. Соревнования в Парагвае завершатся 1 декабря.