Вратаря "Далласа" Антона Худобина признали первой звездой матча НХЛ с "Чикаго"

Впервые за четыре матча результативным действием отметился форвард "Далласа" Александр Радулов, на его счету результативная передача. Российский вратарь победителей Антон Худобин отразил 38 из 39 бросков, не позволил Патрику Кейну и Джонатану Тэйвзу забросить в серии буллитов и был назван первой звездой матча.

1000-й матч в регулярных чемпионатах сыграл нападающий "Далласа" Кори Перри, 988 из них он провел в составе "Анахайма". Перри был выбран "Анахаймом" под 28-м номером на драфте 2003 года, вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году. По итогам сезона-2010/11 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ("Морис Ришар Трофи") и был назван самым ценным игроком ("Харт Трофи"), Перри четырежды принимал участие в Матче звезд лиги. В составе сборной Канады нападающий выиграл Олимпиаду (2010, 2014) и чемпионат мира (2016), является членом Тройного золотого клуба.

"Даллас" занимает третье место в таблице Западной конференции с 30 очками в 24 матчах, "Чикаго" идет на 12-й позиции с 23 очками в 23 играх.