Вратаря "Далласа" Антона Худобина признали первой звездой матча НХЛ с "Чикаго"

ТАСС, 24 ноября. "Даллас" по буллитам обыграл "Чикаго" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили финские хоккеисты. В составе хозяев отличился восстановившийся после травмы форвард Роопе Хинц (15-я минута), у гостей - защитник Олли Мяяття (18). Победный буллит на счету Джо Павелски.
Впервые за четыре матча результативным действием отметился форвард "Далласа" Александр Радулов, на его счету результативная передача. Российский вратарь победителей Антон Худобин отразил 38 из 39 бросков, не позволил Патрику Кейну и Джонатану Тэйвзу забросить в серии буллитов и был назван первой звездой матча.
Want the save of the game? Don't worry, we've got you covered— FOX Sports Southwest (@FOXSportsSW) November 24, 2019
Anton Khudobin, TAKE A BOW. #GoStars | @DallasStars pic.twitter.com/uvaUpRhntF
1000-й матч в регулярных чемпионатах сыграл нападающий "Далласа" Кори Перри, 988 из них он провел в составе "Анахайма". Перри был выбран "Анахаймом" под 28-м номером на драфте 2003 года, вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли в 2007 году. По итогам сезона-2010/11 стал лучшим снайпером регулярного чемпионата ("Морис Ришар Трофи") и был назван самым ценным игроком ("Харт Трофи"), Перри четырежды принимал участие в Матче звезд лиги. В составе сборной Канады нападающий выиграл Олимпиаду (2010, 2014) и чемпионат мира (2016), является членом Тройного золотого клуба.
"Даллас" занимает третье место в таблице Западной конференции с 30 очками в 24 матчах, "Чикаго" идет на 12-й позиции с 23 очками в 23 играх.