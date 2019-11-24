Фигуристка Косторная рассказала, что старается равняться Каролину Костнер

САППОРО /Япония/, 24 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная, ставшая победительницей заключительного этапа Гран-при, в беседе с журналистами рассказала, что из современных фигуристок ей больше всего по душе стиль катания итальянки Каролины Костнер.

В субботу Косторная выиграла этап Гран-при в японском Саппоро и пробилась в финал серии.

"Мне всегда нравилось катание Каролины Костнер, я обращаю внимание на ее движение ног при отталкивании, на колени, на то, как она старается не смотреть вниз, не задирает плечи на уши. Я при катании в основном слежу за коленями и носками, остальное по ходу мне выкрикивает Этери Георгиевна [Тутберидзе]", - рассказала Косторная.

Костнер - чемпионка мира, многократная призерка мировых первенств, пятикратная чемпионка Европы.

По итогам шести этапов Гран-при в финал серии пробились четыре ученицы Этери Туберидзе - Алина Загитова, Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Финал пройдет 5-8 декабря в Италии. В воскресенье в Саппоро фигуристы покажут показательные выступления.