Фигуристка Косторная не считает предметом для обсуждения запрет на четверные прыжки

САППОРО /Япония/, 24 ноября. /ТАСС/. Победительница этапа Гран-при в Саппоро Алена Косторная с уважением относится к правилу, запрещающему фигуристкам исполнять прыжки в четыре оборота в коротких программах. Об этом она рассказала журналистам.

По правилам Международного союза конькобежцев (ISU) четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе.

"Я ничего не могу сказать про запреты, есть правила, не я их устанавливала, и я им подчиняюсь. Четверные прыжки - это очень круто, фигурное катание так прогрессирует, что с каждым годом появляется что-то новое - и в технической составляющей, и во второй оценке. Спорт развивается", - сказала Косторная.

Прыжками в четыре оборота владеют две россиянки - Александра Трусова и Анна Щербакова. В воскресенье в Саппоро фигуристы покажут показательные выступления в рамках этапа Гран-при.