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Серия Гран-при по фигурному катанию

Загитова сообщила, что заинтересовалась гончарным искусством

Фигуристка отметила, что не думает о создании своей линии одежды
Алина Загитова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алина Загитова
© Станислав Красильников/ТАСС

САППОРО /Япония/, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова всерьез заинтересовалась гончарным искусством и творчеством в целом. Об этом спортсменка рассказала журналистам по окончании Гран-при в Саппоро.

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Загитова завершила выступление в Саппоро с третьим результатом и вышла в финал серии Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в Турине (Италия). 17-летняя спортсменка является лицом двух известных брендов в области косметики.

"Я не думаю о создании своей линии одежды, ее сейчас делают все, кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство - я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи", - считает Загитова.

Также спортсменка сообщила, что сама оформила свою комнату в японском стиле: "Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она еще не закончена. Специальную полочку для медалей украшают статуэтки, которые мне дарили японские фанаты".

В марте нынешнего года Загитова посетила фестиваль японской культуры "Сакура", который прошел в рамках года Японии в Москве. Вместе со спортсменкой участие в мероприятиях приняла и подаренная Загитовой после Игр в Пхёнчхане японцами собака породы акита-ину Масару.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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