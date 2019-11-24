Загитова сообщила, что заинтересовалась гончарным искусством

САППОРО /Япония/, 24 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова всерьез заинтересовалась гончарным искусством и творчеством в целом. Об этом спортсменка рассказала журналистам по окончании Гран-при в Саппоро.

Загитова завершила выступление в Саппоро с третьим результатом и вышла в финал серии Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в Турине (Италия). 17-летняя спортсменка является лицом двух известных брендов в области косметики.

"Я не думаю о создании своей линии одежды, ее сейчас делают все, кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство - я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи", - считает Загитова.

Также спортсменка сообщила, что сама оформила свою комнату в японском стиле: "Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она еще не закончена. Специальную полочку для медалей украшают статуэтки, которые мне дарили японские фанаты".

В марте нынешнего года Загитова посетила фестиваль японской культуры "Сакура", который прошел в рамках года Японии в Москве. Вместе со спортсменкой участие в мероприятиях приняла и подаренная Загитовой после Игр в Пхёнчхане японцами собака породы акита-ину Масару.