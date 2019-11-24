Английский арбитр Оливер назначен на матч Лиги чемпионов "Локомотив" - "Байер"

ТАСС, 24 ноября. Английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером обслужит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Локомотивом" и немецким "Байером". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного судьи будут Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт, резервным арбитром - Франк Шнайдер. Отвечать за систему видеоассистента рефери (VAR) будут Крис Кавана и Ли Беттс.

Встреча между "Локомотивом" и "Байером" пройдет 26 ноября в Москве, начало - 20:55 мск.

Итальянский "Ювентус" набрал 10 очков после четырех туров в группе D и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, в активе испанского "Атлетико" 7 очков, у "Локомотива" и "Байера" по 3 очка.