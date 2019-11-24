Россиянин Карасев рассудит "Аталанту" и загребское "Динамо" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между итальянской "Аталантой" и хорватским "Динамо" (Загреб). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами главного арбитра выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным арбитром - Сергей Иванов. Отвечать за систему видеоассистента арбитрам будут немец Бастиан Данкерт и россиянин Виталий Мешков.

Встреча группы С состоится 26 ноября в Италии, начало - 23:00 мск. После четырех туров "Аталанта" замыкает турнирную таблицу с одним очком в активе, загребское "Динамо" идет третьим (5 очков), на втором месте расположился донецкий "Шахтер" (5), на первом - английский "Манчестер Сити" (10).