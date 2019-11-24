{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Камельзон: российские теннисисты на пятерку выполнили свою задачу в Кубке Дэвиса

Заслуженный тренер РФ уверен, если бы в составе был Даниил Медведев, то российская команда играла бы в финале
Владимир Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Владимир Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сборная России по теннису на пятерку выполнила свою работу в Кубке Дэвиса. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон.

В субботу команда России уступила канадцам со счетом 1-2 в полуфинале Кубка Дэвиса. В первом матче россиянин Андрей Рублев (23-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) обыграл канадца Вашека Поспишила (150) со счетом 6:4, 6:4, во второй игре Карен Хачанов (17) проиграл Денису Шаповалову (15) - 4:6, 6:4, 4:6. В решающей парной встрече Хачанов и Рублев уступили Шаповалову и Поспишилу - 3:6, 6:3, 6:7 (5:7). Выйдя в полуфинал, российская команда гарантировала себе участие в финальной части Кубка Дэвиса в 2020 году.

На эту тему
Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

"С канадской сборной у россиян был равный матч. У них хороший лидер - Шаповалов, на котором все и было выстроено. Андрей Рублев в первой одиночке сделал свое дело, выиграл и принес команде очко, потом свое дело сделал Шаповалов. Надеялись, что Карен Хачанов сможет его обыграть, но Шаповалов достойный соперник, и вполне справедливо принес балл своей команде", - считает Камельзон.

"Игра в парах у нас просто не получилась на двух мячах, мы проиграли два мяча, как матчем ранее нам их проиграл Джокович. В том матче с сербами удивительным образом сыграло наше везение, и мы смогли их пройти, а вот вчера получилась обратная история. Канадцы сумели перехватить инициативу и выиграть тай-брейк. Но игра есть игра, говорить, что мы чего-то не доработали и поэтому проиграли, - это просто абсурдно", - сказал специалист.

Заслуженный тренер РФ подчеркнул, что не стоит преувеличивать значение этого матча. "Трагедии в нашем проигрыше я не вижу. Да, можно было выиграть два мяча, удержать тай-брейк, но канадская команда победила справедливо. Хотя мы и могли их обыграть", - отметил Камельзон.

Пятерка всей команде

Финалист Открытого чемпионата США нынешнего сезона Даниил Медведев был включен в состав сборной России на Кубок Дэвиса, однако после завершения выступления на Итоговом турнире АТР в Лондоне решил отказаться от участия. В итоге в состав российской команды вошли Хачанов, Рублев и Евгений Донской.

"Если бы в команде был Медведев, то мы играли бы в финале, никого бы туда не пропустили. Но и без Медведева команда справилась с поставленной задачей, то, что ребята обеспечили участие в финальной части турнира в следующем году, это тоже великое достижение, - сказал Камельзон. - Команда хорошая, и свою работу она сделала на "5+". Очень хорошо себя проявил и показал Андрей Рублев, ему можно поставить отдельную пятерку".

"Федерация тенниса России будет проводить большой анализ, смотреть, что делать дальше. Но впереди у мужской сборной хорошая работа, и в Испании они достойно выступили", - заключил собеседник агентства.

Призовой фонд Кубка Дэвиса, который с текущего года проходит в новом формате, составляет $20 млн. Турнир проводится ежегодно с 1900 года. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США (32). Россияне становились победителем турнира дважды (2002, 2006), действующими обладателями трофея являются хорваты.

Теги
Кубок Дэвиса
Реклама на ТАСС
Кубок Дэвиса
Камельзон считает, что новый формат Кубка Дэвиса негативно сказался на посещаемости игр
Тренера огорчило число зрителей на полуфинальном матче Россия - Канада в Мадриде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС