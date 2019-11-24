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Допинг-скандал вокруг российского спорта

IIHF не обсуждала ситуацию, связанную с рекомендацией WADA по отношению к РУСАДА

В 2023 году Россия должна принять молодежный и взрослый чемпионаты мира по хоккею среди мужчин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) еще не обсуждала возможное решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IIHF.

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Фазель не думает, что ситуация с РУСАДА повлияет на проведение хоккейных турниров в России

В субботу комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября. В 2023 году Россия должна принять молодежный и взрослый чемпионаты мира по хоккею среди мужчин.

"IIHF еще не обсуждала эти новости. До двух других событий, о которых вы упомянули, почти четыре года. Эти два события в 2023 году были утверждены для проведения в России", - сказали в пресс-службе IIHF.

В субботу президент IIHF Рене Фазель заявил ТАСС, что возможное решение исполкома WADA по лишению РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу не должно повлиять на проведение международных хоккейных турниров в России.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Также страна не сможет принимать у себя международные старты и выдвигать своих представителей на должность в спортивных федерациях.

Исполком WADA вынесет решение по РУСАДА на внеочередном заседании 9 декабря.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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