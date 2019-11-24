"Уфа" предлагала ФК "Сочи" обмен кругами для проведения второй игры при комфортной погоде

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" предлагал "Сочи" поменяться кругами, чтобы матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошел в Сочи при более комфортных погодных условиях. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на своем поле сыграла вничью с "Сочи со счетом 1:1. Температура во время матча опустилась до шести градусов мороза. В Сочи в этот день 14 градусов тепла.

"Ничья не устраивала ни нас, ни "Сочи", - сказал Газизов. - Мне кажется, что мы доминировали в матче, у нас было много моментов, но гол забили только один, к сожалению, последнего штриха в атаках не хватало, хотя у нас было правильное движение, сама игра получилась динамичной, интенсивной со стороны обеих команд. Мы пропустили одну из двух контратак, что не должны были делать, но уже что получилось, то получилось. Молодцы, что сумели забить в не очень хорошо складывающемся для нас матче, я поблагодарил команду за игру, есть, куда двигаться".

"Отдельное спасибо болельщикам, которых было сегодня около 4 тыс., они не дали команде расслабиться и гнали ее вперед. Болельщики пришли в сложных погодных условиях, им низкий поклон, хотели их обрадовать в последней домашней игре календарного года, но думаю, что им все равно встреча понравилась, было видно, что футболисты "Уфы" хотели победить. Болельщикам тяжело приходить в такую погоду, мы ориентированы на молодое поколение болельщиков, детей, и у нас сразу спад идет по посещаемости, когда наступают холода", - отметил функционер.

Матч первого круга в рамках четвертого тура РПЛ проходил в Сочи и завершился нулевой ничьей. "Качество газона для такой погоды было хорошим. Да и погода нормальная, в России часто в таких условиях играют, понятно, что холодно, но мы играли и в худших условиях, до минус 15 можно спокойно играть на нашем стадионе "Нефтяник". Мы в свое время предложили "Сочи" поменяться кругами, они отказались, естественно, если бы мы сейчас играли в Сочи, то матч проходил бы в более комфортных погодных условиях", - заключил Газизов.

В турнирной таблице чемпионата России "Уфа" занимает 11-е место, набрав 19 очков, "Сочи" идет на 16-й строчке, имея в активе 14 баллов.