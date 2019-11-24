Баскетболисты "Химок" одержали восьмую победу в Единой лиге ВТБ, обыграв "Цмоки-Минск"

ХИМКИ /Московская область/, 24 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" победил на свой площадке "Цмоки-Минск" со счетом 77:73 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой белорусского клуба Александре Гаврилович, набравший 20 очков. У "Химок" больше всего очков набрали форварды Энтони Гилл и Сергей Моня (по 17). Защитнику химчан Алексею Шведу был предоставлен отдых, он пропустил эту игру.

"Химки" одержали восьмую победу в восьми матчах и продолжают возглавлять турнирную таблицу. "Цмоки-Минск" потерпел седьмое поражение, не одержав ни одной победы, и занимает последнее, 13-е место.

В следующем матче первенства "Химки" сыграют 2 декабря на выезде с "Нижним Новгородом", "Цмоки-Минск" в тот же день встретится в гостях с эстонским "Калевом".