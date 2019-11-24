Аникина: иностранцы высоко оценили проведение этапа Интерконтинентального кубка в Сочи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Иностранные тренеры и судьи высоко оценили проведение этапа Интерконтинентального кубка по скелетону в Сочи. Об этом ТАСС в воскресенье рассказала президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Этап Интерконтинентального кубка прошел на санно-бобслейной трассе в Красной поляне 23-24 ноября. Последний раз международные соревнования по скелетону проводились на олимпийской трассе в Сочи в феврале 2015 года в рамках одного из этапов Кубка мира.

"Все прошло на очень высоком уровне, иностранные тренеры и судьи были очень довольны. Мы вчера как раз собирались, обсуждали и подводили определенные итоги, они хвалили тот уровень организации, который им предоставила наша страна. Знаю, что сегодня глава судейской бригады Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) звонил в IBSF и сказал, что все прошло замечательно, что Россия готова к приему международных мероприятий на самом высоком уровне", - рассказала Аникина.

"Мне показалось, что было маловато зрителей. В какой-то день больше, в какой-то меньше, но в целом поддержка была, - добавила собеседница агентства. - Мы очень рады, что это международное мероприятие, которых у нас не было уже пять лет, прошло на таком высоком уровне. Поблагодарила сегодня край, город, сотрудников Федерации бобслея России и IBSF за то, что мы смогли создать обстановку дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения, честной и чистой игры".

Россияне завоевали пять медалей на домашнем этапе Интерконтинентального кубка. Рената Хузина дважды стала второй, Константин Хорошко, Егор Веселов и Алена Фролова заняли третье место.