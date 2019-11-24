Российские саблистки одержали победу на этапе Кубка мира во Франции

ТАСС, 24 ноября. Женская сборная России по фехтованию на саблях заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит во французском Орлеане.

Российская команда, в составе которой выступали Яна Егорян, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова (запасная), в финале соревнований оказались сильнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:41. Третье место заняла команда Украины.

25-летняя Егорян - двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, 34-летняя Великая - олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Игр, в ее активе также восемь золотых наград мировых первенств. 20-летняя Никитина в субботу заняла второе место в одиночных соревнованиях, она является чемпионкой мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

Следующий этап Кубка мира у саблисток пройдет в США с 13 по 14 декабря.