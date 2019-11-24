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Летние олимпийские виды спорта

Российские саблистки одержали победу на этапе Кубка мира во Франции

В финале командного турнира россиянки победили сборную Южной Кореи
Российские саблистки EPA-EFE/Tibor Illyes
Описание
Российские саблистки
© EPA-EFE/Tibor Illyes

ТАСС, 24 ноября. Женская сборная России по фехтованию на саблях заняла первое место на этапе Кубка мира, который проходит во французском Орлеане.

Российская команда, в составе которой выступали Яна Егорян, Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова (запасная), в финале соревнований оказались сильнее представительниц Южной Кореи со счетом 45:41. Третье место заняла команда Украины.

25-летняя Егорян - двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира, 34-летняя Великая - олимпийская чемпионка и двукратный серебряный призер Игр, в ее активе также восемь золотых наград мировых первенств. 20-летняя Никитина в субботу заняла второе место в одиночных соревнованиях, она является чемпионкой мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях.

Следующий этап Кубка мира у саблисток пройдет в США с 13 по 14 декабря.

Теги
Егорян, Яна КарапетовнаВеликая, Софья АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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