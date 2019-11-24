"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию, победив "Арсенал" в матче РПЛ

ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" победили тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У "Арсенала" отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард "Краснодара" Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.

"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский "Спартак" (2:1). Впервые с 26 мая за "Краснодар" сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского "Чертаново". "Арсенал" потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. "Арсенал" занимает девятое место с 19 очками в активе.

В следующем туре "Краснодар" примет 2 декабря "Тамбов", "Арсенал" в тот же день сыграет на выезде с ЦСКА. Краснодарский клуб 28 ноября сыграет дома со швейцарским "Базелем" в матче группового этапа Лиги Европы.