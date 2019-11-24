"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию, победив "Арсенал" в матче РПЛ

ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" победили тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У "Арсенала" отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард "Краснодара" Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.
"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский "Спартак" (2:1). Впервые с 26 мая за "Краснодар" сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского "Чертаново". "Арсенал" потерпел второе поражение кряду.
В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. "Арсенал" занимает девятое место с 19 очками в активе.
В следующем туре "Краснодар" примет 2 декабря "Тамбов", "Арсенал" в тот же день сыграет на выезде с ЦСКА. Краснодарский клуб 28 ноября сыграет дома со швейцарским "Базелем" в матче группового этапа Лиги Европы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|17
|10
|4
|3
|27-18
|34
|3
|Краснодар
|17
|9
|6
|2
|32-19
|33
|4
|Ростов
|17
|9
|3
|5
|30-27
|30
|5
|ЦСКА
|16
|9
|3
|4
|24-16
|30
|6
|Спартак
|17
|6
|4
|7
|18-16
|22
|7
|Динамо
|17
|5
|6
|6
|14-17
|21
|8
|Урал
|17
|5
|5
|7
|21-29
|20
|9
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|18-23
|19
|10
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|11
|Уфа
|17
|4
|7
|6
|14-17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|13
|Ахмат
|17
|4
|6
|7
|12-22
|18
|14
|Рубин
|17
|4
|5
|8
|9-19
|17
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14