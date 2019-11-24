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Футбол в России

"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию, победив "Арсенал" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Сергей Петров Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Петров
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТУЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" победили тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Тонни Вилена (7-я минута) и Сергей Петров (25). У "Арсенала" отличился Евгений Луценко (43). На 63-й минуте форвард "Краснодара" Иван Игнатьев не сумел реализовать назначенный за фол вратаря туляков Егора Шамова пенальти, пробив выше ворот. Полузащитник краснодарцев Мануэл Фернандеш получил травму и был заменен на 15-й минуте встречи, вместо него на поле вышел Вандерсон.

"Краснодар" прервал четырехматчевую ничейную серию в матчах РПЛ, победив впервые с 6 октября. Тогда клуб дома обыграл московский "Спартак" (2:1). Впервые с 26 мая за "Краснодар" сыграл 30-летний полузащитник Юрий Газинский, получивший травму 3 июня в товарищеском матче сборной России против московского "Чертаново". "Арсенал" потерпел второе поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата России "Краснодар" поднялся на третью строчку, набрав 33 очка в 17 матчах. "Арсенал" занимает девятое место с 19 очками в активе.

В следующем туре "Краснодар" примет 2 декабря "Тамбов", "Арсенал" в тот же день сыграет на выезде с ЦСКА. Краснодарский клуб 28 ноября сыграет дома со швейцарским "Базелем" в матче группового этапа Лиги Европы.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив17104327-1834
3Краснодар1796232-1933
4Ростов1793530-2730
5ЦСКА1693424-1630
6Спартак1764718-1622
7Динамо1756614-1721
8Урал1755721-2920
9Арсенал1754818-2319
10Оренбург1754821-2419
11Уфа1747614-1719
12Крылья Советов1653818-2018
13Ахмат1746712-2218
14Рубин174589-1917
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414
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