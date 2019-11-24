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Футбол в России

Футболист "Краснодара" Фернандеш получил повреждение бедра в матче с "Арсеналом"

Португальский полузащитник был заменен на 15-й минуте встречи

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш был заменен в начале первого тайма матча чемпионата России с "Арсеналом" из-за повреждения задней поверхности бедра. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер краснодарцев Сергей Матвеев, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба клуба.

"Краснодар" обыграл в Туле "Арсенал" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 2:1. Португальский полузащитник был заменен на 15-й минуте из-за повреждения. Игрок перешел в "Краснодар" в качестве свободного агента и провел шесть матчей в текущем сезоне чемпионата России, в которых забил один мяч.

"У Фернандеша проблема с задней поверхностью бедра, степень повреждения пока неясна", - сказал Матвеев.

Следующий матч "Краснодар" проведет в рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы со швейцарским "Базелем" дома 28 ноября.

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