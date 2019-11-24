"Ростов" отправит жалобу в РФС на судейство в матче с "Динамо"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" подаст жалобу в Российский футбольный союз (РФС) на судейство Василия Казарцева в матче 17-го тура чемпионата России с "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в ростовском клубе.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1, оба мяча столичная команда забила с пенальти. Второй 11-метровый удар за две минуты до окончания основного времени матча был назначен при помощи системы видеоассистента рефери (VAR). На девятой добавленной минуте ко второму тайму "Ростов" не сумел реализовать пенальти.

"Решение принято, будем подавать жалобу [на судейство]. Когда точно, не знаем - может быть, завтра", - сообщили ТАСС в клубе.

"Ростов" потерпел пятое поражение в премьер-лиге и занимает сейчас четвертое место, отставая на три очка от "Краснодара".