Гол Влашича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов" в матче РПЛ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

ЦСКА проводил матч с "Крыльями Советов" без главного тренера Виктора Гончаренко, который был дисквалифицирован на одну игру Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза за высказывания в адрес судей в матче прошлого тура первенства страны с "Сочи" (3:2). У "Крыльев Советов" первый матч на тренерской бровке после дисквалификации на три игры РПЛ провел главный тренер Миодраг Божович.

ЦСКА и "Крылья Советов" провели 50-й матч в рамках чемпионатов России, столичная команда одержала 28 побед, клуб из Самары выигрывал в 11 матчах, еще 11 встреч завершились ничейным результатом.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 17 матчах. "Крылья Советов" идут на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре ЦСКА 2 декабря на домашнем поле примет тульский "Арсенал", 28 ноября столичный клуб дома проведет встречу против болгарского "Лудогорца" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. "Крылья Советов" в 18-м туре РПЛ сыграют дома с "Уфой", встреча пройдет 30 ноября.

Подсказки Гончаренко на трибуне ЦСКА

24 ноября отмечается Международный день матери. Перед матчем зрителям показали видео, на котором матери футболистов ЦСКА призывали болельщиков поддержать их сыновей на стадионе. На предматчевое построение игроки обеих команд вышли в майках с надписью "Я люблю тебя, мама". Первый символический удар в матче нанесла мама нападающего армейцев Федора Чалова.

Гончаренко не мог руководить командой в данном матче из-за дисквалификации, и болельщики решили поддержать своего главного тренера. На фанатской трибуне была размещена картонная фигура специалиста. В середине первого тайма болельщики по всей трибуне вывесили небольшие баннеры с крылатыми фразами Гончаренко, которые он выкрикивал с бровки.

Второй матч подряд со скамейки запасных начал полузащитник армейцев Ильзат Ахметов, его место на поле вновь занял Кристиян Бистрович. Первый тайм прошел с ожидаемым преимуществом ЦСКА, которые так и не вылилось в забитые мячи. Красно-синие растягивали гостей по флангам, стоит отметить игру Влашича, который принес много пользы, действуя на левом краю. ЦСКА создал несколько опасных моментов в первой половине встречи, но неточные удары футболистов и надежная игра голкипера самарцев Сергея Рыжикова не позволили мячу залететь в ворота.

В начале второго тайма самарцы стали чаще заходить на половину поля ЦСКА, в результате чего у ворот армейцев возникали опасные ситуации. Стоит вспомнить удар главного бомбардира "Крыльев Советов" Александра Соболева с рикошетом от защитника, который ногой отбил Акинфеев. Ответили армейцы ударом Арнора Сигурдссона, но мяч из-под перекладины вытащил Рыжиков.

На 57-й минуте на поле появился Алан Дзагоев, который впервые сыграл на домашнем стадионе ЦСКА с февраля. Красно-синие продолжали владеть преимуществом, и это привело к голу Влашича, который крученым ударом с дальней дистанции отправил мяч в верхний угол и установил окончательный счет матча.