Овчинников: футболист ЦСКА Дзагоев очень помогает тренерскому штабу команды

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев является большим помощником для тренерского штаба команды. Такое мнение на пресс-конференции после матча с "Крыльями Советов" высказал временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА старший тренер Сергей Овчинников.

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Дзагоев появился на поле "ВЭБ-Арены" впервые с февраля, выйдя на замену во втором тайме.

"Мы очень довольны, как Алан восстанавливается, очень его бережем, все знаем его непростую судьбу, что он был травмирован. Он получает то время, на которое он может приносить пользу. Нельзя не отметить его лидерские качества - он делает значимую работу, для нас он большой помощник", - сказал Овчинников.

"Он своим появлением внес некий баланс между остротой и позиционными атаками. Ни одного мяча им потеряно не было", - добавил он.