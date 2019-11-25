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Допинг в спорте

Шесть футболистов клубов Российской премьер-лиги были проверены РУСАДА на допинг в октябре

Впервые был протестирован вратарь "Динамо" Антон Шунин
Антон Шунин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре протестировало на допинг шестерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, среди проверенных оказались капитан московского "Динамо" Антон Шунин и нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов.

32-летний вратарь "Динамо" Шунин в 2019 году тестировался РУСАДА впервые, для 19-летнего Сулейманова, забившего в текущем сезоне РПЛ четыре гола, эта проверка на допинг стала второй.

В октябре также прошли тестирование одноклубник Шунина Вячеслав Грулев (второе за год), защитник "Краснодара" Сергей Петров, а также игроки молодежного состава московского "Спартака" Дмитрий Маркитесов и Даниил Петрунин.

Инспекторы допинг-контроля РУСАДА во второй месяц осени не обошли вниманием и Олимп - Футбольную национальную лигу, проверив двух футболистов московского "Торпедо": Игоря Лебеденко и Ивана Сергеева.

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Допинг
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