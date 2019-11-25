Клопп: футболист "Ливерпуля" ван Дейк заслуживает "Золотого мяча"

ТАСС, 25 ноября. Голландский защитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Вирджил ван Дейк заслуживает награды "Золотой мяч". Такое мнение высказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Ван Дейк, португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси номинированы на приз лучшему игроку мира - "Золотой мяч", вручаемый французским журналом France Football. Церемония вручения премии пройдет 2 декабря в парижском театре Шатле.

"Если вы даете "Золотой мяч" лучшему игроку поколения, его стоит всегда вручать Лионелю Месси, - сказал Клопп. - Но если вы награждаете лучшего игрока прошедшего сезона, то таковым был Вирджил ван Дейк".

Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" в 2018 году, также он выступал за голландский "Гронинген" и шотландский "Селтик". В прошлом сезоне голландец в составе "Ливерпуля" стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии. Ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Месси и Криштиану Роналду, а также был признан лучшим защитником Лиги чемпионов.