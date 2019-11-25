Тренер женской сборной Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Бузато подписал контракт. Он, как и планировалось, рассчитан до окончания Олимпийских игр в Токио", - сказал собеседник агентства.

Президиум ВФВ в ноябре утвердил Бузато главным тренером национальной команды. В тренерский штаб также вошли помощник главного тренера Юрий Булычев и специалист по ОФП Дамир Колец.