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Летние олимпийские виды спорта

Тренер женской сборной Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола

Соглашение рассчитано до окончания Олимпиады-2020
Волейболистки сборной России EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России Серджио Бузато подписал контракт с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ). Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Бузато подписал контракт. Он, как и планировалось, рассчитан до окончания Олимпийских игр в Токио", - сказал собеседник агентства.

Президиум ВФВ в ноябре утвердил Бузато главным тренером национальной команды. В тренерский штаб также вошли помощник главного тренера Юрий Булычев и специалист по ОФП Дамир Колец.

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Летние олимпийские виды спорта
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