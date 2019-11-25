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Лига чемпионов

"Байер" поддержат до 400 болельщиков в гостевой встрече с "Локомотивом" в Лиге чемпионов

Встреча между командами пройдет во вторник в Москве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. До 400 болельщиков немецкого "Байера" посетят гостевую встречу против российского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.

"Локомотив" примет "Байер" во вторник, начало - 20:55 мск.

"Если говорить именно о фанатском секторе, то болельщиков будет примерно 200 человек. А всего немецких болельщиков на стадионе будет до 400", - сообщил Брейдо.

"Локомотив" с тремя очками занимает третье место в группе D после четырех матчей, "Байер" с таким же количеством очков идет четвертым.

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