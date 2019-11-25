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КХЛ

Коварж, Рукавишников и Сошников признаны лучшими игроками недели КХЛ

Лучшим новичком признан нападающий "Ак Барса" Артем Галимов

ТАСС, 25 ноября. Игрок уфимского "Салавата Юлаева" Никита Сошников признан лучшим нападающим прошедшей недели чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список лучших игроков опубликован на официальном сайте КХЛ.

Сошников в четырех встречах набрал пять очков (три шайбы + две голевые передачи). Показатель полезности 26-летнего россиянина составил +3. Он набирал очки во всех играх недели, шайба в ворота пекинского "Куньлуня" (1:0) стала победной.

Лучшим защитником признан Роман Рукавишников из казанского "Ак Барса", который вместе с командой одержал победы во всех трех гостевых матчах недели. Россиянин записал в актив три очка (1+2), его показатель полезности составил также +3.

Лучшим голкипером недели стал чешский вратарь екатеринбургского "Автомобилиста" Якуб Коварж. Он одержал две победы в трех матчах, отразив в сумме 113 бросков, в домашнем матче против ЦСКА (2:1) в воскресенье он сумел отразить 44 броска по своим воротам. 31-летний голкипер на этой неделе не пропускал на протяжении 63 минут 44 секунд.

Лучшим новичком был признан Артем Галимов ("Ак Барс"), одержавший три победы и набравший четыре очка (2+2). В игре против "Барыса" (5:1) 20-летний нападающий впервые отметился дублем в КХЛ, забросив победную шайбу встречи. По итогам трех матчей общий показатель полезности составил +1.

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