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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Песков: спортивные власти РФ продолжат взаимодействовать с WADA, нужно дождаться решений

Исполком WADA, на котором должны принять решение о статусе РУСАДА, пройдет 9 декабря в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Спортивные власти России предоставили все необходимые ответы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и продолжат взаимодействовать с ним. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Сначала нужно дождаться принятия конкретных решений", - ответил он на просьбу прокомментировать возможность лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. "Наши спортивные власти находятся в контакте и имеют в виду и дальше находится в контакте и взаимодействовать с международным спортивным сообществом и с WADA. Пока никаких решений нет", - добавил Песков, напомнив, что российская сторона "предоставила все необходимые ответы" на вопросы по базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

"Давайте дождемся результатов анализов ответов, которые были подготовлены российской стороной", - заключил представитель Кремля.

23 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия. Рекомендация комитета по соответствию основана на отчетах WADA Intelligence and Investigation и независимых судебно-медицинских экспертов. Они касались ряда несоответствий, которые были обнаружены в переданных WADA данных московской лаборатории и рассмотрены комитетом во время встречи 17 ноября.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичДопинг-скандал вокруг российского спорта
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