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Допинг в спорте

Штангист Рощупкин был дисквалифицирован на четыре года за подделку медицинской справки

Дисквалификация 25-летнего спортсмена отсчитывается с 23 июля 2019 года

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Победитель чемпионата мира среди юниоров 2013 года штангист Константин Рощупкин был дисквалифицирован на четыре года за предоставленную в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) поддельную медицинскую справку. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Дисквалификация 25-летнего спортсмена отсчитывается с 23 июля 2019 года. Рощупкин обвиняется в нарушении пункта 2.5 общероссийских антидопинговых правил (фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля).

"В рамках проведения обработки результатов по возможному нарушению спортсменом правил доступности для тестирования спортсмен в качестве объяснений представил медицинскую справку, согласно которой он не мог изменить информацию о своем местонахождении в системе АДАМС до наступления часового окна, - сказала Пахноцкая. - В процессе проведения расследования по данному случаю было выявлено, что представленная спортсменом справка является фальсифицированной. На основании данного факта в отношении спортсмена было открыто дело о возможном нарушении антидопинговых правил".

"Фальсификация медицинских и иных документов на любом этапе допинг-контроля является нарушением п. 2.5 общероссийских антидопинговых правил. Стандартная санкция за данный вид нарушения составляет четыре года дисквалификации", - заключила Пахноцкая.

Победитель зимнего чемпионата мира - 2018 прыгун в высоту Данил Лысенко, временно отстраненный в августе прошлого года за три пропущенных допинг-тестирования, также подозревается в использовании фальшивой медицинской справки, с помощью которой он пытался избежать наказания со стороны международной федерации.

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Допинг
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