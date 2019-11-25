Шотландец Мэдден назначен на матч Лиги Европы "Краснодар" - "Базель"

ТАСС, 25 ноября. Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом назначена на матч пятого тура Лиги Европы по футболу между российским "Краснодаром" и швейцарским "Базелем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать главному арбитру будут Дэвид Рум и Грэм Стюарт, резервным арбитром назначен Кевин Клэнси. Матч пройдет 28 ноября в Краснодаре, начало - 18:50 мск.

В турнирной таблице группы С лидирует "Базель" (10 очков), второе место занимает испанский "Хетафе" (6), третье - "Краснодар" (6), замыкает таблицу турецкий "Трабзонспор" (1).

Встречу между российским ЦСКА и болгарским "Лудогорцем" рассудит датчанин Якоб Келет, которому будут помогать Ларс Хуммельгард и Хайне Соренсен. Резервным арбитром выступит Йенс Мае. Встреча пройдет в Москве 28 ноября, начало - 20:55 мск.

ЦСКА, набрав одно очко, занимает последнее место в группе H, лидирует испанский "Эспаньол" (10), на втором месте находится "Лудогорец" (6), на третьем - венгерский "Ференцварош" (5).