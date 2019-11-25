{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Егоров: инцидент между тренером ЦСКА Гончаренко и судьями в матче с "Сочи" исчерпан

После общения с арбитрами в Сочи наставник армейцев был дисквалифицирован на одну игру

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Инцидент с участием главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко и арбитрами во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи" исчерпан. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Гончаренко после инцидента был дисквалифицирован на одну игру.

"Человек на следующий день в публичном пространстве признал свою неправоту и принес извинения. Инцидент, я считаю, исчерпан. Эмоции бывают у всех", - сказал Егоров.

ЦСКА без Гончаренко обыграл "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Командой руководил старший тренер Сергей Овчинников.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Бывший тренер ФК "Тамбов" Григорян возглавил армянский "Урарту"
Специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС