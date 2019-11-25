Егоров: инцидент между тренером ЦСКА Гончаренко и судьями в матче с "Сочи" исчерпан

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Инцидент с участием главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко и арбитрами во время матча 16-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи" исчерпан. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Гончаренко после инцидента был дисквалифицирован на одну игру.

"Человек на следующий день в публичном пространстве признал свою неправоту и принес извинения. Инцидент, я считаю, исчерпан. Эмоции бывают у всех", - сказал Егоров.

ЦСКА без Гончаренко обыграл "Крылья Советов" в матче 17-го тура чемпионата страны со счетом 1:0. Командой руководил старший тренер Сергей Овчинников.