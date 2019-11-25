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Бокс

Боец Александр Емельяненко заявил, что в России его никто не победит

Спортсмен 29 ноября в Москве проведет бой по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко заявил, что в России нет соперника, который бы его победил. Об этом Емельяненко заявил на пресс-конференции перед поединком с Михаилом Кокляевым.

"[Александр] Волков? Я бы победил Волкова! Думаю, в России вообще нет бойцов, которые могли бы меня побить", - сказал Емельяненко.

Емельяненко 29 ноября в Москве проведет бой по правилам бокса против тяжелоатлета Михаила Кокляева.

38-летний Емельяненко не имеет постоянного контракта ни с одной из организаций. На счету спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. В профессиональном боксе он провел один бой - встреча с соотечественником Хизиром Плиевым в 2009 году завершилась вничью.

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Бокс
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