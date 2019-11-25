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Футбол в России

Бывший тренер ФК "Тамбов" Григорян возглавил армянский "Урарту"

Специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам

ТАСС, 25 ноября. Российский тренер Александр Григорян возглавил армянский футбольный клуб "Урарту". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

На посту наставника "Урарту", который до августа назывался "Бананц", 53-летний специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.

Григорян подал в отставку с поста главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" 19 октября. Григорян возглавлял "Тамбов" с апреля по октябрь 2019 года и вывел клуб в РПЛ. 

Также специалист тренировал женскую команду "Лада" из Тольятти, с которой становился чемпионом России (2004) и четыре раза обладателем Кубка России (2002, 2003, 2004, 2005). Специалист становился трехкратным чемпионом России (2007, 2008, 2009) и обладателем Кубка России (2007, 2008, 2009) в качестве главного тренера пермского женского клуба "Звезда-2005". В мужском футболе он руководил командами "СКА-Хабаровск", "Луч-Энергия", "Тосно", "Анжи".

"Урарту" занимает восьмое место в чемпионате Армении, набрав 16 очков в 19 матчах. В следующем туре "Урарту" 1 декабря на выезде сыграет с ереванским клубом "Арарат-Армения".

Теги
Российский футбол
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