Бывший тренер ФК "Тамбов" Григорян возглавил армянский "Урарту"

ТАСС, 25 ноября. Российский тренер Александр Григорян возглавил армянский футбольный клуб "Урарту". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

На посту наставника "Урарту", который до августа назывался "Бананц", 53-летний специалист сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.

Григорян подал в отставку с поста главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" 19 октября. Григорян возглавлял "Тамбов" с апреля по октябрь 2019 года и вывел клуб в РПЛ.

Также специалист тренировал женскую команду "Лада" из Тольятти, с которой становился чемпионом России (2004) и четыре раза обладателем Кубка России (2002, 2003, 2004, 2005). Специалист становился трехкратным чемпионом России (2007, 2008, 2009) и обладателем Кубка России (2007, 2008, 2009) в качестве главного тренера пермского женского клуба "Звезда-2005". В мужском футболе он руководил командами "СКА-Хабаровск", "Луч-Энергия", "Тосно", "Анжи".

"Урарту" занимает восьмое место в чемпионате Армении, набрав 16 очков в 19 матчах. В следующем туре "Урарту" 1 декабря на выезде сыграет с ереванским клубом "Арарат-Армения".