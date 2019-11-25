ФК "Зенит" считает, что закон о продаже пива на стадионах нуждается в доработке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" поддержал инициативу о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, однако считает, что закон нуждается в доработке. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.
Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.
"Зенит" поддерживает инициативу по возвращению пива на футбольные стадионы, это будет способствовать увеличению доходов субъектов футбола, - говорится в заявлении. - При этом имеющийся у нас опыт розничной продажи и рекламы пива подтверждает, что при грамотной политике реализации негативные моменты употребления этого алкогольного напитка могут быть сведены практически на "нет". Вместе с тем считаем, что проект федерального закона нуждается в доработке".
"Во-первых, необходимо предусмотреть право продажи пива на стадионе на основании договоров со стадионом или спортивным клубом. Во-вторых, необходимо расширить список мероприятий, в рамках которых возможна реализация пива на стадионах, полагаем, что это могут быть не только официальные спортивные мероприятия, но и товарищеские матчи, а также концерты и иные культурные мероприятия. В-третьих, считаем, что вместе с разрешением розничной продажи пива на стадионах необходимо снять запрет и на рекламу пива во время спортивных мероприятий", - поясняет петербургский клуб.
"Зенит" подчеркнул, что опыт продажи пива во время матчей Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году показал, что реализация этого алкогольного напитка не увеличила количество правонарушений. "По нашему мнению, потребуется реализация пива исключительно в пластиковой или бумажной таре емкостью 0,5 литра. Также считаем возможным начинать продажу пива одновременно с началом запуска зрителей на территорию стадиона, то есть за два-три часа до начала мероприятия", - отметили в "Зените", добавив, что доходы, полученные клубами от продажи пива, должны быть направлены на осуществление их уставной деятельности.