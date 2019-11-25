ФК "Зенит" считает, что закон о продаже пива на стадионах нуждается в доработке

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" поддержал инициативу о снятии запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, однако считает, что закон нуждается в доработке. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

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Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году. "Зенит" поддерживает инициативу по возвращению пива на футбольные стадионы, это будет способствовать увеличению доходов субъектов футбола, - говорится в заявлении. - При этом имеющийся у нас опыт розничной продажи и рекламы пива подтверждает, что при грамотной политике реализации негативные моменты употребления этого алкогольного напитка могут быть сведены практически на "нет". Вместе с тем считаем, что проект федерального закона нуждается в доработке".

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