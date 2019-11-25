"Краснодар" увеличит количество сотрудников безопасности с учетом продажи пива на матчах

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к следующему году.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. "Краснодар" намерен увеличить количество стюардов, сотрудников клуба и частных охранных структур для обеспечения безопасности в случае снятия запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

"В случае снятия запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при проведении спортивных соревнований по футболу, ФК "Краснодар" в полной мере будет способствовать соблюдению требований, предъявляемых к безопасности при проведении спортивных соревнований по футболу. Мы всецело понимаем, что в случае такой отмены требования к надлежащему обеспечению безопасности повысятся, к чему мы полностью готовы", - говорится в заявлении.

"Одними из дополнительных мер по обеспечению безопасности могут являться следующие мероприятия: увеличение количества стюардов, сотрудников клуба, сотрудников ЧОП, иных структур, принимающих участие в обеспечении безопасности при проведении футбольных матчей", - сказано в заявлении.

Также говорится про ужесточение ответственности за организацию и/или участие в беспорядках при проведении спортивных соревнований, усиление мер со стороны клубов, направленных на работу с болельщиками по профилактике правонарушений. "По нашему мнению, продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе, должна быть разрешена не менее чем за два часа до начала и один час после окончания футбольного матча", - говорится в сообщении.

"Краснодар" сообщил, что полностью поддерживает инициативу снятия запрета на продажу пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при проведении спортивных мероприятий.