ФК "Локомотив" считает, что возвращение пива на стадионы повысит комфорт зрителей

Ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, который предполагает снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Окончательная версия закона может быть принята к Новому году.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" выразил уверенность в том, что снятие запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей повысит комфорт пребывания зрителей. Заявление клуба предоставили ТАСС в пресс-службе члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева.

ФК "Зенит" считает, что закон о продаже пива на стадионах нуждается в доработке

"В случае возвращения продажи пива "Локомотив" будет способствовать обеспечению безопасности, в случае необходимости усиления мер безопасности клуб готов привлечь дополнительные силы и средства, - говорится в заявлении. - Клуб от лица своих болельщиков выражает поддержку инициативе снятия запрета на продажу пива, поскольку это улучшит качество общественного питания в период проведения спортивных соревнований и повысит комфорт пребывания зрителей на стадионе".

Также в клубе считают, что дополнительные доходы от продажи пива могут распределяться клубами на развитие профессионального детско-юношеского футбола и инфраструктуры спортивных объектов, используемых клубом. "Вместе с тем предлагаем в законопроект поправки, которые предусматривали бы право продажи пива как самими футбольными клубами, так и владельцами стадионов, непосредственно организующими общественное питание, в том числе путем привлечения кейтеринговых операторов", - добавили в клубе.

Также в "Локомотиве" отметили, что реклама пива на стадионах принесет дополнительные доходы.