Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА

ТАСС, 25 ноября. Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) принять меры по полному обновлению руководящего состава организации. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.
В понедельник состоялось заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которая была избрана на эту должность после ухода Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.
"Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации. Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума", - сказал Поздняков.
"К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к делу Лысенко привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации. Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения", - добавил глава ОКР.
22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.