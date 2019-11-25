Олимпийский комитет России настаивает на полной смене руководства ВФЛА

В понедельник состоялось заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которая была избрана на эту должность после ухода Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

"Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации. Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума", - сказал Поздняков.

"К большому сожалению, деятельность руководства ВФЛА за последнее время и его причастность к делу Лысенко привела не к восстановлению организации в правах, а, наоборот, усугубила проблемы до реальной угрозы полного исключения из состава международной федерации. Это сводит на нет те дипломатические усилия, которые были предприняты, в частности, со стороны ОКР для обеспечения участия наших легкоатлетов в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России, дискредитирует весь российский спорт, наносит колоссальный репутационный урон нашей стране в целом и подрывает основы целостности олимпийского движения", - добавил глава ОКР.

22 ноября совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА. Более того, ВФЛА может грозить полное исключение из World Athletics, что приведет к отстранению российских спортсменов от участия в международных стартах, включая Олимпийские игры.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных разрешений от World Athletics.