ОКР может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики

В понедельник состоялось заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которая была избрана на эту должность после ухода Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

ТАСС, 25 ноября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена членства в Олимпийском комитете России (ОКР). Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

"Если рекомендация [о замене всего руководящего состава ВФЛА и досрочном прекращение полномочий действующего президиума] не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России", - заявил Поздняков.

Глава ОКР заявил о необходимости формирования четкого плана оперативных шагов по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и другими международными структурами. "Вместе с тем, для нас ключевым остается вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено", - добавил Поздняков.

ОКР создал временный координационный комитет по взаимодействию со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и World Athletics в 2015 году. В ведение организации входят вопросы приведения деятельности ВФЛА в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами World Athletics.