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Допинг-скандал вокруг российского спорта

ОКР может лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Ранее глава Олимпийского комитета России отметил, что организация настаивает на полной смене руководства ВФЛА
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 ноября. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может быть лишена членства в Олимпийском комитете России (ОКР). Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит служба информации ОКР.

В понедельник состоялось заседание рабочей группы ОКР с участием временно исполняющей обязанности президента ВФЛА Юлии Тарасенко, которая была избрана на эту должность после ухода Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. В субботу он подал заявление об отставке в связи с выдвинутыми против него и еще четырех сотрудников ВФЛА обвинениями за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который в начале августа 2018 года был временно отстранен от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности.

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"Если рекомендация [о замене всего руководящего состава ВФЛА и досрочном прекращение полномочий действующего президиума] не будет принята во внимание, мы, со своей стороны, на ближайшем заседании исполкома рассмотрим вопрос о членстве ВФЛА в Олимпийском комитете России", - заявил Поздняков.

Глава ОКР заявил о необходимости формирования четкого плана оперативных шагов по взаимодействию с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и другими международными структурами. "Вместе с тем, для нас ключевым остается вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено", - добавил Поздняков.

ОКР создал временный координационный комитет по взаимодействию со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и World Athletics в 2015 году. В ведение организации входят вопросы приведения деятельности ВФЛА в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами World Athletics.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаПоздняков, Станислав Алексеевич
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