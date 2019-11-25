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Серия Гран-при по фигурному катанию

Свинин надеется, что задержка багажа фигуристов не помешает подготовке к финалу Гран-при

Соревнования пройдут в Турине с 5 по 8 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Тренер российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, Александр Свинин надеется, что проблема с доставкой багажа с этапа Гран-при в Японии не скажется на подготовке спортсменов к финалу серии. Об этом Свинин сообщил ТАСС.

Этап Гран-при в Японии завершился в субботу. Российские фигуристы летели в понедельник из Саппоро с пересадкой в Токио. Авиакомпания Japan Airlines, осуществлявшая перелет, не успела доставить багаж пассажиров на пересадочный рейс до Москвы. В багаже, в частности, были спортивные костюмы и коньки фигуристов. В финале Гран-при выступят несколько фигуристов из тех, кто участвовал в японском этапе, - одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, Степанова и Букин, выступающие в танцах на льду, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

"Да, такое случается, хотя и нечасто, - сказал Свинин. - Но в данном случае, конечно, мы волнуемся - многие из ребят вышли в финал Гран-при, им надо готовиться. Надеемся, что коньки и костюмы придут завтра, чтобы произошедшее не нарушило тренировочный процесс".

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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